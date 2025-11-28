Депутаты в Одинцове подвели итоги работы в 2025 году

Глава округа Андрей Иванов на конференции подвел предварительные итоги работы депутатов местной партии за 2025 год. Здесь присутствовали 166 делегатов, среди них — первый заместитель председателя Московской областной Думы Лариса Лазутина, депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков и председатель окружного Совета депутатов Татьяна Одинцова.

С начала 2025 года в общественной приемной партии приняты свыше 600 обращений — из них депутаты фракции в Совете депутатов приняли участие в 525 случаях, Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков — в 83 случаях, Денис Майданов — в 20. Почти треть обращений приходится на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство (35%), далее следуют вопросы социального обеспечения (20%), образование, спорт и культура (15%), по 10% — обращения участников спецоперации и вопросы материальной помощи, по 5% — транспорт и дороги и здравоохранение.

Андрей Иванов отметил, что помощь участникам специальной военной операции остается одним из важнейших направлений: действует партийный штаб поддержки, ведется сбор и передача гуманитарной помощи, осуществляется сопровождение семей военнослужащих, выстраивается плотная координация с Фондом «Защитники Отечества», Ассоциацией ветеранов и Центром поддержки участников спецоперации и их семей.

Также глава муниципалитета вручил почетные грамоты пяти представителям партии за многолетний вклад в партийное строительство, а также партийный билет участнику специальной военной операции — кавалеру трех Орденов Мужества Сергею Добрынину, который активно участвует в общественно-политической жизни Звенигорода и Одинцова.

Своими взглядами на достижения в развитии инфраструктуры муниципалитета поделились генерал-майор в отставке Михаил Солнцев, руководитель регионального филиала Фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова и депутаты Мособлдумы Дмитрий Голубков, а также Татьяна Одинцова.