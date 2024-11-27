Депутаты в Лосино-Петровском провели прием жителей

Член партии «Единая России», депутат Вячеслав Кудряшов и исполнительный секретарь местного отделения Вячеслав Градин провели личный прием граждан. Они ответили на вопросы жителей и дали конкретные рекомендации для решения бытовых проблем.

Один из вопросов приема — оформление земельного участка. Народные избранники рассказали о том, куда следует обращаться и какие документы подготовить.

Также жители задали вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Они касались капитального ремонта и тарифов на уборку общедомовой территории.

Помимо этого, поговорили о качестве водоснабжения в районах — ключевой составляющей комфортного проживания.

Жители получили обратную связь и узнали ответы на все вопросы.

«Сегодняшняя встреча — это обсуждение вопросов, проявление нашей открытости и готовности работать вместе с вами, дорогие жители Лосино-Петровского. Мы понимаем, что каждый из вас сталкивается с конкретными проблемами и наша задача — предложить реальные решения вопросов», — сказал Вячеслав Кудряшов.

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