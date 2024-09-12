Депутаты в Лосино-Петровском приобрели газовую плиту для семьи бойца СВО

Отделение партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском в рамках акции «Добрые дела» оказало поддержку сыну погибшего бойца СВО. Совместными усилиями была оказана помощь в приобретении и доставке новой газовой плиты для семьи героя.

Мероприятие прошло при активном участии членов партии, руководителя «Комитета семей воинов Отечества» Светланы Алиферовой, администрации городского округа и активистов «Молодой гвардии единой России».

Вопрос о необходимости приобретения плиты был поднят ранее на приеме населения в общественной приемной партии «Единая Россия».

Исполнительный секретарь местного отделения партии Вячеслав Градин сообщил, что депутаты всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, проявить заботу и сострадание, чтобы в это непростое время ни один из наших граждан не чувствовал себя одиноким.

Акция стала ярким примером объединения усилий разных общественных и государственных структур для оказания помощи тем, кто в ней особенно нуждается.

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