Депутаты в Лосино-Петровском поздравили ученых с Днем российской науки

Ученых отметили председатель Совета депутатов фракции «Единая Россия» Татьяна Голод, первый заместитель главы Лосино-Петровского Анна Божухина и депутат городского округа Вячеслав Кудряшов.

Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского и технологического института биологической промышленности издают научные труды, материалы конференций, методические указания и монографии. Помимо этого, ученые оказывают и научно-консультативные услуги для организаций и специалистов.

В институте работают отделения противобактерийных препаратов, молекулярной биологии и вирусологии, иммунологии, обеспечения качества биопрепаратов, а также биологически активных веществ, конструирования биопрепаратов, сушки биопрепаратов, производственной санитарии и охраны окружающей среды. Там также открыта лаборатория информатики. Институт ведет и образовательную работу.

«Городской округ Лосино-Петровский по праву гордится масштабными проектами, которые реализуют высококвалифицированные специалисты. Они умеют нестандартно мыслить и находить решения самых важных, востребованных временем задач по разработке технологий промышленного производства биопрепаратов для профилактики, диагностики и лечения инфекционных болезней животных», — сказала Татьяна Голод.

Сейчас в вузе трудятся три члена-корреспондента Российской академии наук, 22 доктора наук, из которых 12 профессоров, а также 34 кандидата наук. Специалисты института имеют многочисленные награды и звания.

Как отметил куратор партийного проекта «Здоровое будущее» Александр Сутугин, наука — это не просто область знаний, это основа будущего страны и общества, фундамент, на котором строится процветание России.

«Поздравляя вас с предстоящим Днем российской науки, мы выражаем искреннюю благодарность за вашу преданность делу, за ваше стремление к новым открытиям и за вашу работу на благо общества. Вместе мы строим здоровое будущее для нашей страны!» — сказал он.