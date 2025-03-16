Депутаты в Химках поздравили ветерана блокадного Ленинграда с днем рождения

Депутаты Совета депутатов городского округа Химки Наталья Каныгина и Ирина Спирина навестили ветерана Великой Отечественной войны Елену Почерняеву. К 88-летию они вручили жительнице блокадного Ленинграда цветы и подарки.

Детство и юность Елены Почерняевой прошли в Ленинграде. Когда началась Великая Отечественная война, девочке было почти пять лет. Отец маленькой Елены ушел на фронт танкистом. Их дом разрушили бомбежкой.

«Осажденный Ленинград 872 дня боролся за жизнь. Ежедневные бомбардировки и страшный голод не сломили его жителей. Оборона Ленинграда и блокада — урок беспримерного мужества всей стране, всему миру», — отметила Ирина Спирина.

Своего мужа Елена Почерняева встретила в Ленинграде. В 1973 году семья получила от государства квартиру в Химках.

«У ветерана большая семья: два сына, внук и внучка, два правнука», — рассказала Наталья Каныгина.

Елена Почерняева ведет активный образ жизни, интересуется историей России. Ветеран бережно хранит воспоминания о своих ушедших родственниках, которые смогли пережить блокаду.

Муниципальный депутат Николай Томашов напомнил, что в Химках есть виртуальный музей «Химки 1941-1945: все для фронта, все для Победы!». Там можно найти литературу военного времени, увидеть экспонаты городских музеев, услышать от первого лица рассказы ветеранов о событиях Великой Отечественной войны.