Депутаты в Балашихе поздравили ветерана с Днем защитника Отечества

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Депутат Совета депутатов городского округа Балашиха Антон Орешков вместе с коллегой Вячеславом Крыловым навестили ветерана Великой Отечественной войны Михаила Макаренко. Накануне Дня защитника Отечества они вручили герою подарок.

Гости поздравили Михаила и выразили слова благодарности.

«Ветераны — это живая история нашей страны, и мы обязаны помнить их подвиги и жертвы. Их мужество вдохновляет идти вперед и сохранять мир, который они завоевали для нас. Их подвиги — живой пример для представителей подрастающего поколения. Давайте всегда ценить и уважать наших героев! С праздником, дорогие ветераны!» — отметил Антон Орешков.

Активисты округа регулярно помогают ветеранам. На праздничные мероприятия волонтеры и школьники городского округа Балашиха устраивают для них концерты прямо под окнами, дарят подарки и цветы.

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