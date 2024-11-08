Депутаты утвердили часть нового состава Общественной палаты Серпухова

В связи с присвоением Серпухову статуса наукограда депутаты единогласно приняли изменения в Устав муниципального образования. Также откорректировали Положение о Научно-техническом совете городского округа. Его численность увеличили до 27 членов.

На заседании Совета депутатов утвердили и треть нового состава Общественной палаты Серпухова. Теперь в общий состав консультативно-совещательного органа войдут 45 человек. Первую треть утвердит губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, вторую примет Совет депутатов округа, а третью — Общественная палата Московской области. До конца года определят окончательный состав.

На мероприятии запланировали и дату заседания Совета депутатов, на котором представят отчет о результатах работы городского округа в 2023 году. Оно пройдет 26 ноября.

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