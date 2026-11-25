Заседание местного совета прошло в округе 24 ноября с участием главы муниципалитета Алексея Шимко. На встрече также присутствовали городской прокурор Виталий Хрипунов и председатель контрольно-счетной палаты Владимир Батуков.

Встречу провел Михаил Шульга. На повестке дня стояли социально значимые вопросы, касающиеся бюджетных обязательств и имущественных отношений. Одним из главных решений стала поддержка молодых семей, которые участвуют в федеральном проекте по обеспечению жильем. Парламентарии установили норматив стоимости одного квадратного метра общей площади для расчета социальной выплаты — в четвертом квартале этого года он составит 208 672 рубля.

Кроме того, участники заседания обсудили принятие и передачу газопроводов и элементов дорожной сети, а также скорректировали правила благоустройства территории. Отдельным решением утвердили кандидатуры 17 избранных старост сельских населенных пунктов. В администрации отметили, что число активных жителей, готовых отвечать за свои территории, постепенно растет. Это помогает эффективнее учитывать интересы сельского населения и усиливать обратную связь.

«Впереди у нас очень важное для всего округа заседание, на котором будет рассмотрен главный финансовый документ следующего года — бюджет. От того, насколько выверенным и социально ориентированным он будет, зависит качество жизни в округе», — отметил Алексей Шимко.