Депутаты Серпухова предложили переименовать Институтское шоссе в Протвине

Глава округа Алексей Шимко принял участие в заседании окружного Совета депутатов под председательством Михаила Шульги. На встрече рассмотрели семь важных вопросов.

Участники единогласно проголосовали за переименование Институтского шоссе в проспект имени Анатолия Логунова. В этом году академику и основателю Института физики высоких энергий исполнилось бы 100 лет. Имя ученого должно быть не только в учебниках, но и на карте города.

Второе решение — установка памятника создателю советской компьютерной промышленности Виктору Пржиялковскому в сквере у дома № 37а на Советской улице в Серпухове. Он родился в деревне Верхнее Шахлово, а его разработки легли в основу обороны, космоса и промышленности.

Также депутаты поддержали изменения в правилах благоустройства и структуре администрации в связи с новым положением об управлении развития инженерной инфраструктуры. Это технические правки, которые делают управление более гибким.

Все инициативы направлены на сохранение памяти о выдающихся земляках и улучшение работы администрации.