Депутаты Щелкова предложили присвоить звание «Почетный гражданин» ветеранам ВОВ

На последнем заседании постоянной комиссии совета депутатов городского округа Щелково был рассмотрен проект решения, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Депутаты предложили присвоить звание «Почетный гражданин городского округа Щелково» ветеранам, проживающим на территории муниципалитета.

Звание «Почетный гражданин» является высшей наградой округа и присваивается за особо выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии муниципалитета, деле защиты прав человека, охраны жизни и здоровья людей, укрепления мира и согласия в обществе.

Ранее, в сентябре 2022 года, совет депутатов Щелкова присвоил звание «Почетный гражданин» Виктору Манохину, врачу-онкологу, проработавшему в медицинских учреждениях города более 50 лет.

Депутаты подчеркнули важность увековечения памяти о ветеранах и выразили благодарность за их подвиг и мужество. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин» будет принято на ближайшем заседании совета депутатов городского округа Щелково.