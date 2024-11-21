Депутаты Реутова обсудили проект бюджета округа на 3 года

На Совете депутатов Реутова представили проект бюджета городского округа на 2025–2027 годы. Основные расходы планируют направить на социальные программы, инфраструктуру и развитие жилищно-коммунальных услуг.

Заместитель председателя Совета депутатов Ксения Кравченко отметила, что бюджет сбалансирован. Большая часть средств пойдет на поддержку образования, культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры. Также предусмотрены расходы на модернизацию инфраструктуры: ремонт дорог, благоустройство и развитие системы ЖКХ.

«Бюджет оценивали с позиции интересов жителей. Это главный критерий нашей работы», — подчеркнул председатель Комитета по экономическим и имущественным вопросам Дмитрий Хаустов.

Публичные слушания по проекту назначены на четвертое декабря. Комиссия, которая займется их проведением, уже утверждена. Жители смогут ознакомиться с документом на сайте администрации и направить свои предложения. Порядок участия опубликуют дополнительно.

Помимо бюджета, депутаты обсудили еще шестнадцать вопросов. В рамках одного из них Ксению Кравченко назначили ответственным за координацию Молодежного парламента.

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