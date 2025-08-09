Депутаты проверили строительство школы на 950 мест в Ногинске

Депутат Московской областной думы Марк Черемисов вместе с депутатами Богородского округа и профильными специалистами провели детальный осмотр нового Центра образования № 5 имени Героя России Максима Сураева, где завершаются строительные работы. Отделка тоже подходит к финалу.

Совсем скоро новая школа на 950 мест распахнет свои двери для первоклассников и учащихся микрорайона Полигон в Ногинске.

По замечанию проверяющих, внешний вид здания — фасад, кровля, системы водоотведения — выполнены с использованием современных материалов и технологий, обеспечивающих тепло и звукоизоляцию. Внутренние помещения также соответствуют современным стандартам.

В классных комнатах установлены системы освещения с цветовой температурой для создания комфортного процесса обучения. Полы покрыты износостойкими материалами для обеспечения безопасности. В спортзале смонтировано профессиональное оборудование: многофункциональные тренажеры, гимнастические маты, баскетбольные щиты и волейбольная сетка.

В классах остается разместить эргономичную мебель. Уже установлены мультимедийные комплексы для проведения уроков в интерактивном формате.

Проектом предусмотрен библиотечный блок, состоящий из самой библиотеки с читальным залом, книгохранилища и зоны IT. На территории школы созданы современные спортивные и игровые зоны. Также установлен мемориал, посвященный героям Великой Отечественной войны.

«Внедрение современных технологий и материалов значительно повысит качество образовательной среды, создавая условия для развития детей и получения образования», — отметил Марк Черемисов.