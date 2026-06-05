Депутаты проверили строительство образовательных учреждений в Воскресенске

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин совместно с заместителями и представителями подрядных организаций провел объезд образовательных учреждений, где сейчас идет масштабный ремонт. В школе «Наши традиции» (поселок Хорлово) демонтированы старые деревянные перекрытия, вместо них смонтированы новые железобетонные, ведется монтаж стропильной системы скатной кровли.

На данный момент выполнено 30 процентов от общего объема работ. Специалисты прокладывают инженерные и слаботочные сети, системы электроснабжения и сантехники, усиливают фундамент. Идут работы в пищеблоке — полная замена коммуникаций и современная отделка. Заключены контракты на поставку оборудования.

В лицее № 23 (город Белоозерский) демонтажные и кровельные работы завершены полностью. Приступили к чистовой отделке: активно штукатурят и шпаклюют стены, кладут плитку. Замена окон почти закончена. Параллельно прокладывают электрику и замыкают контур отопления. В дошкольном отделении «Спутник» (лицей имени Макарова) вышли на финишную прямую по черновым работам: монтируют вентиляцию, занимаются фасадом и потолками. Общая строительная готовность — более 60 процентов.

Алексей Малкин отметил: «Подготовка к новому учебному году — одна из приоритетных задач. Все работы будут завершены до 1 сентября этого года. К началу учебного года дети должны зайти в полностью готовые, безопасные и современные классы. Держу ход работ на личном контроле».