Депутаты проверили ремонт в школах Богородского округа

Строительные работы продолжаются в Центрах образования № 30 в Электроуглях и № 23 в Обухове. Регулярно Совет депутатов и родительский комитет проверяют график и качество выполненных работ.

Депутат Богородского округа Олег Кобляков вместе с родителями учащихся проконтролировали ход работ в Центре образования № 30 в Электроуглях. Рабочий процесс продолжается в двух зданиях.

В здании школы на улице Маяковского, дом № 12 ведется монтаж стропильной системы кровли, прокладка магистралей отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации. Также — оштукатуривание стен, возведение чердачного перекрытия.

«На текущий момент все работы идут согласно плану. Открытие запланировано уже на сентябрь. Контроль не уменьшаем. По возможности, когда бываю в городе по депутатским делам, первым делом всегда проверяю качество и ход работ на этих значимых социальных объектах!» — рассказал депутат Богородского округа Олег Кобляков.

Во втором здании, на улице Маяковского, дом № 34 работы также идут по графику. Строители занимаются прокладкой магистралей отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации. Помимо этого, проводят оштукатуривание стен, установку монолитного участка лестницы и входной группы, замену окон, усиление дверных проемов, укладку настенной керамической плитки, гидроизоляцию пола сантехузлов.