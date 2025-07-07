Депутаты проверили ремонт Центра образования № 1 в Красноармейске

На площадке побывали депутат Московской областной думы Александр Легков и муниципальные депутаты. Строительная готовность объекта уже превысила 66%.

Сейчас специалисты занимаются инженерными и фасадными работами, а также чистовым ремонтом. Им предстоит отремонтировать крышу здания.

«По работе видно, что уже ближе к финишной прямой, сейчас начинается благоустройство, после этого перейдут на спортивное ядро. Также задали подрядчику вопрос, успеют ли они за два месяца до начала учебного года все сделать, они сказали „да, мы все успеваем“», — сказал Александр Легков.

Здесь обучаются 485 детей. На время ремонта их переместили во второй корпус Центра.

Кроме того, Александр Легков побывал в центральной библиотеке Красноармейска. Здесь в рамках инициативного бюджетирования провели ремонт читального зала и абонемента взрослого отделения. Также предстоит отремонтировать детское отделение.