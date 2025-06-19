Депутаты проверили ремонт детского сада в селе Кудиново Богородского округа

Процесс обновления детского сада в селе Кудиново активно продолжается. В рамках капитального ремонта в Центре образования № 35 проводят работы, направленные на создание комфортных условий для детей.

Депутат Мособлдумы Марк Черемисов вместе с директором дошкольного отделения Аллой Назаревич и депутатом Богородского округа Валерием Пылаевым посетили объект и оценил ход выполнения работ. Сейчас завершена практически вся внутренняя отделка, а также начата установка необходимого оборудования и инженерных систем.

Проверяющие отметили, что качество выполнения работ соответствует всем установленным стандартам и нормам безопасности. Соблюдение сроков является одним из приоритетов проекта. Ожидается, что детский сад откроет свои двери для воспитанников в сентябре 2025 года.

Марк Черемисов подчеркнул, что благодаря слаженным усилиям всех участников процесса, реализация этого важного социального объекта движется к успешному завершению.