Депутаты проверили ремонт детского сада и стадиона в Егорьевске

В ходе рабочей поездки представители окружного совета депутатов посетили детский сад в микрорайоне 2 и стадион «Мещера», где ведется капитальный ремонт. Народные избранники также проконтролировали благоустройство сквера «60 лет Победы».

В детском саду специалисты занимаются утеплением и облицовкой фасадов керамогранитной плиткой. Уже уложены теплые полы на первых этажах, продолжается устройство инженерных коммуникаций, а также заменено более половины оконных блоков. Подрядчик также приступил к благоустройству территории: демонтирован старый асфальт, установлены закладные элементы для мачт уличного освещения. Строительная готовность объекта составляет 45%.

На стадионе «Мещера» рабочие обустраивают основание футбольного поля и дренажную систему по его периметру. В административном здании закончены демонтажные работы и выполнена перепланировка, началось утепление и облицовка фасада. После капитального ремонта городской стадион получит новое футбольное поле с подогревом, современные беговые дорожки на 400 метров и трибуны на 1200 человек.

Реконструкция сквера «60 лет Победы» приближается к завершению. На территории уже появились новые пешеходные зоны и места отдыха, новые игровые площадки для детей, сцена для проведения мероприятий и новый фонтан в форме звезды. Полностью завершить работы по благоустройству планируется в сентябре.