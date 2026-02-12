Депутаты проверили ремонт детского сада и школы в микрорайоне Авиационный Домодедова

В микрорайоне Авиационный продолжается капитальный ремонт детского сада «Светлячок» и корпуса школы «Орбита». Ход работ проинспектировали депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и глава округа Евгения Хрусталева.

В детском саду «Светлячок» строители завершили основные «мокрые» процессы — стяжки и штукатурку, полностью обновили фасад и заменили оконные блоки. Сейчас ведется монтаж инженерных сетей: электроснабжения, сантехники и отопления. Как сообщил генеральный директор подрядной организации Владимир Шокуров, ремонт идет строго по графику. С наступлением тепла специалисты приступят к благоустройству территории: для более чем ста воспитанников оборудуют игровые и спортивные площадки, установят теневые навесы и выполнят пожарный проезд.

Параллельно продолжается капремонт в школьном корпусе «Орбиты». Там завершены демонтажные работы, подключены отопление и электричество, ведется устройство кровли и вентилируемого фасада.

Вячеслав Фетисов высоко оценил качество и организацию работ: «Подрядчик хорошо известен в округе, строит качественно, особенно социальные объекты. Сомнений ни по срокам, ни по качеству нет». Олег Жолобов добавил, что жители видят реальные результаты и уверены: дети пойдут в обновленные учреждения вовремя.

Ввод обоих объектов в эксплуатацию запланирован к 1 сентября 2026 года.