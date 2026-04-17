Депутаты проверили реконструкцию водозаборного узла в округе Пушкинский

Водозаборный узел № 42 в Левково был полностью реконструирован в прошлом году. На объекте заменили внутриплощадочные инженерные сети, отремонтировали здание насосной станции, провели реконструкцию павильонов двух скважин с заменой оборудования, очистили и обработали два резервуара чистой воды, а также благоустроили территорию.

Производительность водозаборного узла увеличилась в 2,5 раза. Работу объекта 16 апреля проверили депутаты Анна Дунаева и Николай Михайлов. В ходе визита Анна Дунаева пообщалась с жителями и сама посмотрела в одной из квартир, какая сейчас из крана течет вода.

«Качество воды улучшилось. Она стала намного чище, и не остается никакого осадка», — отметила Анна Дунаева.

Всего за 2022–2025 годы привели в порядок и реконструировали шесть водозаборных узлов. В этом году запланированы работы еще на шести водозаборных узлах. Кроме того, планируется реконструкция 16 участков сетей холодного водоснабжения общей протяженностью 10,5 километра. Все эти мероприятия позволят улучшить качество водоснабжения для 160 тысяч человек.