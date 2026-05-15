Депутаты проверили работу робота-хирурга в больнице Воскресенска

Руководитель хирургической службы и Центра реконструктивной хирургии Воскресенской больницы, врач-хирург высшей категории Владислав Бурдаков рассказал, что с помощью новой техники уже провели 300 операций. Комплекс позволяет работать с ювелирной точностью: система транслирует трехмерное изображение операционного поля в десятикратном увеличении, а манипуляторы робота исключают физический тремор рук хирурга.

Ежегодно больница пополняется новым оборудованием, врачи и медперсонал проходят обучение. Только в 2025 году получили оборудование на сумму более 628 миллионов рублей.

Руководитель фракции в Совете депутатов Воскресенска Сергей Слепов отметил, что в основе народной программы «Единой России» лежит повышение качества жизни. Его ключевые слагаемые — поставки современного оборудования в медучреждения и врачебное мастерство. Он поблагодарил всех специалистов за вклад в благополучие жителей.

Операции с применением роботического комплекса «da Vinci» проводятся бесплатно по полису ОМС. Для этого необходимо обратиться к лечащему врачу и получить направление на госпитализацию.