Депутаты проверили работу детской поликлиники в Лосино-Петровском

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин и депутат Совета Альбина Штатнова проверили работу детской поликлиники в Лосино-Петровском. Визит организовали в рамках проекта «Здоровое будущее».

Депутаты пообщались с родителями. Вместе они обсудили работу персонала, отношение к детям и родителям, наличие лекарств и чистоту в помещениях. Мамы и папы высказали свои пожелания и замечания, которые были услышаны.

Народные избранники также осмотрели помещения и оценили обстановку в детской поликлинике.

«Чтобы стать ближе к народу и узнать о реальном состоянии дел в наших медицинских учреждениях, крайне важно поддерживать тесный контакт с посетителями медицинского учреждения городского округа и вести открытый, прямой диалог», — подчеркнул куратор партийного проекта «Здоровое будущее» Андрей Сутугин.

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