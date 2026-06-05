Депутаты проверили обустройство пешеходных зон в Воскресенске

В Воскресенске по народной программе «Единой России» в селе по улицам Южная и Воронцова создаются новые пешеходные дорожки. Жители, депутаты и представители подрядной организации осмотрели участки, где уже приступили к работам.

Участники встречи уточнили графики выполнения всех этапов работ, а также обсудили планы по благоустройству после завершения укладки дорожек. Единороссы выслушали местных жителей и их предложения, чтобы учесть все моменты в работе.

Напомним, с 2021 года в Воскресенске по государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды» обустроено более 60 пешеходных коммуникаций. Депутат округа Андрей Баранов отметил: «Спрос на их удобство и безопасность остается высоким, особенно в селах и удаленных микрорайонах. Именно поэтому партийный контроль остается ключевым механизмом „Единой России“, позволяющим сверять планы с реальными нуждами людей».