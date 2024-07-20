Депутаты проверили новую детскую площадку на улице Щербакова в Мытищах

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Депутат Андрей Гореликов и активисты партии «Единая Россия» в рамках проекта «Городская среда» провели выездную проверку новой детской площадки на улице Щербакова в Мытищах. Комиссия осмотрела состояние площадки, оценила удобство и надежность сооружений и креплений.

Детскую игровую площадку в Мытищах установили на улице Щербакова, 3а. Это современный игровой комплекс, который помогает умственному и физическому развитию детей.

Депутат Андрей Гореликов и активисты партии «Единая Россия» ознакомились с состоянием площадки, проверили прочность креплений оборудования, оценили удобство расположения и доступность игрового комплекса для всех горожан.

Подводя итоги, участники выездной встречи отметили, что такие проекты повышают качество жизни людей, развивают городскую среду, их важно реализовывать и дальше.

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