Депутаты проверили капремонт Центра образования № 30 в Богородском округе

Депутатский корпус вместе с родительским комитетом проверили, как идет капитальный ремонт в центре образования № 30. Мониторинг проводится регулярно, чтобы держать на контроле каждый этап работ.

Территорию уже подготовили для благоустройства. Там появятся спортивные зоны, детские площадки, тротуары, озеленение. Фасад здания в ближайшее время тоже обновят.

Полностью заменили инженерные сети: электричество, канализацию, отопление. Скоро появится горячая вода, которой раньше не было. Кровля уже перекрыта, в кабинетах и санузлах уложат плитку, приведут в порядок полы.

«Отдельное спасибо родителям, которые вместе с нами регулярно проверяют объекты. Многие мамы с теплотой вспоминали, как сами учились в этих стенах — трогательные моменты!» — рассказал депутат окружного совета Олег Кобляков.

Сдача объекта планируется до начала учебного года.