Депутаты проверили капремонт хирургического корпуса в Химках

Акцент партийной программы делается на социальной политике, поддержке семей и здравоохранении. Одним из приоритетных объектов является главный хирургический корпус Химкинской клинической больницы на Куркинском шоссе.

«Сейчас завершается этап демонтажных работ, впереди — усиление конструкций и обновление здания. После завершения ремонта здесь будет 203 койки и приемное отделение на 80 госпитализаций в сутки», — поделилась Ирина Роднина.

После завершения реконструкции жители смогут получать помощь в ряде направлений — от травматологии до урологии и колопроктологии. Помещения оснастят современным диагностическим и лечебным оборудованием.

«Мы видим, насколько востребованы сегодня современные медицинские учреждения. Кроме оказания качественной помощи мы стремимся создать комфортные условия лечения, обеспечить доступность новых технологий для наших жителей», — отметил Владислав Мирзонов.

Также в рамках Народной программы капитально отремонтировали городской родильный дом, построенный в 1970-х годах. Это первая масштабная реконструкция учреждения: здесь установили современное оборудование, операционные и удобные палаты. Уже более 500 малышей появились на свет с начала 2026 года.

«Когда я приехала сюда, была приятно удивлена тем, насколько все изменилось. Современные палаты, новое оборудование, очень внимательный персонал. Здесь действительно созданы хорошие условия для мам и малышей», — рассказала местная жительница Елена Васильева.

Поддержка семей в Химках реализуется комплексно. В округе зарегистрированы 3192 многодетные семьи, где воспитываются свыше 10 тысяч детей. Число многодетных семей по Московской области за последние пять лет выросло на 36%, и регион входит в пятерку лидеров страны по этому показателю.

Итоги реализации программы в области семьи и здравоохранения по региону обсудили на круглом столе, продолжающем федеральный форум «Есть результат!» в Санкт-Петербурге. Участники подвели промежуточные итоги работы в сфере здравоохранения и социальной политики.

Более 96% обращений жителей по направлению здравоохранения выполнено за пять лет в Московской области. Около 60 объектов построены в регионе, модернизированы десятки учреждений и привлечено примерно 57 тысяч медицинских специалистов.

Формирование новой Народной программы продолжается. Жители могут направлять предложения через общественные приемные партии, по телефону горячей линии 8 (800) 200-89-50 или на сайте естьрезультат.рф.

