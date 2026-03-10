Депутаты проверили капремонт детского сада в Воскресенске

Депутат округа Андрей Баранов вместе со сторонниками партии и родителями воспитанников проверил капитальный ремонт в дошкольном отделении школы № 5 на улице Московской. Работы ведутся в рамках народной программы «Единой России».

Площадь объекта составляет 1,9 тысячи квадратных метров. На данный момент готовность учреждения достигла 40%. На объекте работают шесть человек: устанавливают батареи и готовятся к утеплению фасада.

В ходе осмотра Андрей Баранов подчеркнул важность своевременного контроля за ходом работ.

«Мы должны быть уверены, что все работы проводятся качественно и в срок, ведь речь идет о наших детях. Капитальный ремонт — это не просто обновление, это создание комфортных и безопасных условий для самых маленьких жителей Воскресенска. Мы внимательно следим за каждым этапом, чтобы по завершении ремонта детский сад стал настоящим вторым домом для воспитанников» — подчеркнул Баранов.

Впереди внутренняя отделка групповых помещений и модернизация оборудования на пищеблоке. Завершающим этапом станет оснащение детсада новой мебелью и современным оборудованием, что улучшит образовательную и развивающую среду. Завершить все работы планируют к 1 сентября 2026 года. Осмотр прошел в рамках партийного проекта «Новая школа».