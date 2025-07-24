Депутаты проверили капитальный ремонт в школах Богородского округа

В Богородском округе активно готовятся к новому учебному году, который обещает быть особенным для учащихся. В учебных заведениях откроют обновленные классы, которые порадуют школьников и педагогов.

Депутат Богородского округа Владимир Козынченко проверил капитальный ремонт в Центре образования № 23 в поселке Обухово. Здесь трудятся 45 рабочих, занимающихся укладкой плитки, установкой вентиляции и электрики. Школа, построенная в 1937 году, не обновлялась с 2006 года, и теперь здесь появятся актовый и спортивный залы, которых раньше не было. Ремонт кровли и фасада уже завершается, особое внимание уделяется благоустройству территории.

Депутат Анатолий Лебедев также осмотрел работы в Центре образования № 29 в поселке Зеленом. Здесь на площадке трудятся 19 строителей, выполнено 85% демонтажа внутренних конструкций. Площадь здания составляет 4608 квадратных метров, в рамках проекта обновят фасад, инженерные сети и внутренние помещения. Готовность объекта составляет 65%, а в ближайшие дни начнется установка пищеблока и доставка новой мебели.

До открытия обновленной школы, рассчитанной на 640 учеников, остался лишь месяц. Подрядчик заверил, что все работы будут завершены в первой половине августа, чтобы учебный процесс мог начаться в комфортных условиях.