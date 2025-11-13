Депутаты проверили капитальный ремонт стадиона «Металлург» в Ступине

Масштабная реконструкция спортивного сооружения началась в сентябре. Ход работ проинспектировали оценили депутаты окружного совета от фракции «Единая Россия», депутат Московской областной думы Андрей Голубев и члены Общественной палаты округа.

Демонтажные работы в главном здании выполнены уже на 80%. Вывезено свыше 100 тонн строительного мусора. Рабочие начали установку системы отопления, запустить которую планирует на этой неделе. После подачи тепла начнутся работы по выравниванию стен и пола.

На объекте трудятся более 30 специалистов. В ближайшее время начнется демонтаж на центральном ядре стадиона.

В результате реконструкции в здании спорткомплекса полностью заменят инженерные коммуникации, кровлю, окна и двери, а также проведут перепланировку внутренних помещений. Появится еще один спортивный зал, будут созданы условия для развития секции тяжелой атлетики. В декабре планируют приступить к монтажу трибун — они будут залиты монолитным бетоном.

Натуральное покрытие футбольного поля заменят на современное искусственное, что также позволит проводить там тренировки по регби и мероприятия круглогодичного формата. Обновленный стадион сможет принять около 1 500 зрителей.