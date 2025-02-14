Депутаты проверили качество содержания городского парка в Богородском округе

В Богородском округе депутаты осмотрели состояние Центрального городского парка, популярного места для отдыха жителей. Основанный в 1875 году, он скоро отметит свое 150-летие.

Депутаты Богородского округа, включая руководителя фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Владимира Хватова и исполнительного секретаря местного отделения партии Алексея Печенкина, провели проверку благоустройства территории Центрального городского парка. Основное внимание уделили состоянию катка. Участники отметили, что за парком осуществляют регулярный уход.

Обновленный каток, занимающий 1,8 тысячи квадратных метров, стал новым центром притяжения для местных жителей, заменив старую хоккейную коробку. В парке обустроили раздевалки и пункт проката, что делает его удобным и комфортным для посетителей. Народные избранники продолжат мониторинг состояния общественных пространств, чтобы обеспечить высокое качество обслуживания и выявить возможные недочеты.