Депутаты проверили качество ремонта подъездов в поселке Красный Электрик

Депутат Совета депутатов Богородского округа Олег Пушенок в рамках рабочей поездки вместе с руководителем управляющей компании «Наш двор» Николаем Тарановым выехали в поселок Красный Электрик. Они посмотрели, как выполнен капитальный ремонт подъездов в одном из домов.

Многоквартирный дом № 8 по улице Московская в поселке Красный Электрик был включен в программу капитального ремонта подъездов на 2024 год. Как рассказал депутат, здесь были определенные сложности с подрядчиками.

В настоящее время ремонт выполнен добросовестно, по всем нормативам, в чем лично убедились проверяющие. Провода убраны и закручены в коробы, входные двери заменены, стены окрашены. Теперь в подъездах новые полы и почтовые ящики.

Система взаимодействия, при которой есть прямой контакт жителей с обслуживающими организациями, в том числе, и через председателей Советов домов, под контролем депутатов Совета, дает свои положительные результаты.

«Дом, в котором 50 лет не проводился ремонт, после работ выглядит свежо, чисто и приятно! Уверен, что жители остались довольны выполненным ремонтом», — отметил депутат Совета депутатов Богородского округа Олег Пушенок.