Депутаты проверили ход ремонта поликлиники в Ивантеевке

24 марта председатель Совета депутатов городского округа Пушкинский Артем Садула, депутат Николай Михайлин и член Общественной палаты Московской области Инна Орлова проинспектировали ход ремонтных работ в поликлинике на улице Толмачева в Ивантеевке. По словам подрядчика, готовность объекта в настоящее время составляет 71%.

Депутаты лично прошли по всем этажам здания, чтобы оценить качество и темпы работ. На объекте сейчас задействованы 52 специалиста. Готовность кровли составляет 96%. В настоящее время ведутся общестроительные работы, а также монтаж инженерных систем, кондиционирования, сантехники и электрики. В здании поликлиники также обновят фасад, входные группы, стены и потолки.

В конце прошлого года завершился капитальный ремонт первой половины здания. Строительные работы спланированы таким образом, что прием пациентов не прекращался.

Ремонт ведется в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».



