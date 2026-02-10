Депутаты проверили ход реконструкции водозаборного узла в округе Пушкинский

9 февраля представители Совета депутатов округа Пушкинский проверили ход реконструкции водозаборного узла в поселке Зеленоградский. Работы ведутся по обращениям жителей и должны завершиться в конце февраля.

Осенью жители жаловались на ухудшение качества воды, и в сентябре на месте провели совещание с определением сроков решения проблемы. Сейчас на объекте идет монтаж нового наземного оборудования, которое заменит устаревший аварийный башенный резервуар.

Обеззараживание, очистка и обезжелезивание воды уже проводятся с помощью автоматических озонаторов. Вода из скважины глубиной 120 метров проходит через угольные фильтры и подается в многоэтажный комплекс на улице Островского, 120 частных домов и СНТ «Спасское» — всего около 2500 потребителей.

После запуска нового оборудования старая башня будет законсервирована. Ключевым изменением станет переход с одного резервуара объемом 25 кубометров на три резервуара по 10 кубов каждый с постоянным давлением в 3 атмосферы. Это существенно повысит надежность и качество водоснабжения.