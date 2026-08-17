Депутаты проверили благоустройство парка «Москворецкий» в Воскресенске

В городском округе Воскресенск продолжаются работы по благоустройству второй части парка культуры и отдыха «Москворецкий». Депутат Совета депутатов Воскресенска Андрей Баранов совместно со сторонниками партии и неравнодушными жителями провел мониторинг хода выполнения работ в рамках реализации народной программы партии «Единая Россия».

В ходе мониторинга участники оценили качество уже выполненных работ, пообщались с представителем подрядной организации и ознакомились с текущим этапом обустройства общественного пространства. Андрей Баранов отметил, что парк «Москворецкий» востребован у жителей разных возрастов: здесь проходят прогулки, спортивные занятия, семейные встречи и массовые мероприятия. Он подчеркнул важность качественного выполнения работ с учетом мнения жителей, поскольку обратная связь помогает принимать решения, которые действительно отвечают запросам людей и соответствуют задачам народной программы.

Работы по благоустройству второй части парка начались в августе 2025 года. На сегодняшний день проложены все подземные коммуникации, выполнена опиловка аварийных деревьев и проведена планировка участка. В настоящее время подрядная организация приступает к укладке твердых покрытий.

В соответствии с проектом в парке планируется установить ограждение, обустроить дорожно-тропиночную сеть, провести озеленение, установить освещение, систему видеонаблюдения и парковую мебель. Также предусмотрены универсальная спортивная площадка, крытая эстрада и танцевальная площадка для проведения массовых мероприятий, павильон для мастер-классов, санузел, техническая зона и площадка для выгула собак.

Жительница Воскресенска Мария Савенкова рассказала, что ее семья часто посещает парк и видит, насколько он востребован у жителей. Она выразила надежду, что после завершения благоустройства второй части парк станет еще удобнее и комфортнее: появятся хорошие дорожки, освещение, места для отдыха и занятий спортом. Она также отметила, что важно, что к мнению жителей прислушиваются и дают возможность высказать свои пожелания.

Все полученные в ходе мониторинга предложения и замечания жителей будут учтены при дальнейшей работе по развитию общественного пространства.