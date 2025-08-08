Депутаты проверили благоустройство дворов в поселке Шатурторф

Мониторинг состояния общественных пространств провели в одном из поселков Шатуры. Участие в нем приняли народные избранники, общественники и активные жители.

Жители попросили обновить игровые элементы детской площадки у дома № 19 на улице Красные Ворота. Они столкнулись с проблемой вандализма.

Здесь установлена камера «Безопасного региона», поэтому нарушителей выявят. Жителям посоветовали обращаться по этому поводу к руководителю территории Владимиру Жарову и к депутатам.

«Безопасность детей — безусловный приоритет для каждого из нас! Важно не только контролировать состояние оборудования на игровых площадках и своевременно проводить его замену, но и обеспечивать чистоту и комфорт для малышей», — сказал муниципальный депутат Дмитрий Бывшев.

Также делегация побывала во дворах домов № 7 и 8 на Лесной улице. Здесь в этом году по просьбе жильцов уложили новый асфальт, установили скамейки, опоры освещения и фонари, сделали входные группы и обустроили большую парковку.