Депутаты провели встречу с жителями микрорайона Полигон в Богородском округе

Вопросы ЖКХ и благоустройства обсудили депутаты Богородского округа с жителями. Они подняли вопросы, связанные с качеством внутридворовых дорог, благоустройством и работой коммунальных служб.

Руководитель фракции Владимир Хватов вместе с представителями Управляющей компании «Жилфонд» и администрации Богородского округа встретился с жителями микрорайона Полигон.

«Подобные встречи очень важны. Они помогают наладить конструктивный диалог между жителями, управляющими компаниями и властью, чтобы вместе повышать качество жизни в округе», — отметили участники встречи.

Все озвученные проблемы и предложения были зафиксированы в протоколе.

Депутат совета депутатов Богородского округа Екатерина Щербакова в рамках проекта «Городская среда» пообщалась с жителями двора на улице 1 Ревсобрания. Вместе они обсудили планы по комплексному благоустройству. В итоге выбрали место для нового газона и договорились рассмотреть возможность установки спортивных элементов для старшего поколения рядом с будущей детской площадкой.

Также жители поделились замечаниями по работе управляющей компании. Все обращения были зафиксированы, и следующим шагом станет совместное обращение в управляющую компанию для решения этих вопросов.

«Общение с жителями — самое важное в работе депутата. Такие встречи помогают лучше понимать нужды людей и вместе создавать комфортную среду. Уверена, что общими усилиями мы сделаем наш двор уютным для всех», — подчеркнула муниципальный депутат Екатерина Щербакова.

Депутаты продолжает регулярные встречи с жителями, чтобы оперативно реагировать на запросы и улучшать качество жизни в Богородском округе.