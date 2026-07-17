Депутаты провели встречу с участниками «Активного долголетия» в Воскресенске

Депутаты окружного совета Сергей Матвиенко и Геннадий Коротеев побывали в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации. Они побеседовали с представителями старшего поколения и напомнили о положенных пожилым людям льготах и услугах.

Депутаты от «Единой России» собрали пожелания участников клуба по благоустройству и улучшению Воскресенска, которые в дальнейшем войдут в Народную программу партии.

Геннадий Коротеев подчеркнул, что поддержка старшего поколения — это не разовая помощь, а системная работа, она является одним из приоритетов Народной программы.

«Мы видим, насколько востребованы меры социальной поддержки, и продолжим совершенствовать их с учетом предложений жителей. Напомню, что специально для представителей старшего поколения мы создали местный партийный проект „Хоккейное долголетие“, который уже не первый год пользуется большой популярностью у воскресенцев», — сказал Геннадий Коротеев.

Участница «Активное долголетие» Наталья Позднякова рассказала, что проект дает пожилым людям возможность бесплатно заниматься танцами, скандинавской ходьбой, йогой, различным творчеством. «Для нас важно не только получать поддержку, но и оставаться активными, чувствовать свою востребованность и участие в жизни округа», — поделилась она.

По Народной программе «Единой России» в регионе обеспечено 14 мер для пенсионеров, 13 — для предпенсионеров и 17 — для инвалидов. Социальную помощь получают порядка 1,63 миллиона пожилых жителей Подмосковья, а также около 430 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья.