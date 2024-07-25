Звенигородские депутаты проведут встречу с жителями округа 30 июля

Встреча депутатов и жителей Звенигорода состоится 30 июля 2024 года. Основные вопросы для обсуждения будут касаться тем жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и здравоохранения.

Личный прием населения пройдет с 10:00 до 12:00 в территориальном управлении Звенигорода. Оно располагается в Звенигороде по адресу: улица Некрасова, дом № 8, Дом детского творчества.

Первый заместитель и заместители главы администрации Одинцовского городского округа, представители муниципального центра управления регионом, главное управление регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, главный врач Одинцовской областной больницы, а также депутаты от партии «Единая Россия» будут присутствовать на мероприятии.

Расписание приема граждан опубликовано на официальном сайте администрации Одинцовского городского округа — www.odin.ru.