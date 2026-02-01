Депутаты приняли участие в уборке снега в Химках

31 января в Химках прошла масштабная серия субботников по уборке снега с участием депутатов, активистов, волонтеров и представителей «Молодой Гвардии». Акции одновременно охватили все микрорайоны города, включая Новые Химки и Левобережный.

На проспекте Мельникова у дома № 11 к расчистке территории вместе с жителями присоединились депутаты Инна Монастырская, Юлия Мамай и Надежда Смирнова. «Стихия бросила серьезный вызов, ситуация с осадками непростая, но она под контролем. Партия „Единая Россия“ мобилизовала все ресурсы, чтобы помочь городу справиться с нагрузкой. Наша главная задача — обеспечить безопасность пешеходов и доступность социальных объектов», — подчеркнула Инна Монастырская.

В микрорайоне Левобережный на улице Совхозной у школы № 29 снежные завалы разбирали депутаты Ирина Спирина и Наталья Каныгина. «Я с трудом могу припомнить, когда в Химках выпадало такое колоссальное количество снега. Это проверка на прочность для всех нас. Крайне важно сейчас обеспечить безопасность передвижения и доступность социальных объектов», — отметила Ирина Спирина. Активная гражданская позиция жителей и депутатов стала весомым вкладом в общее дело, помогая коммунальным службам быстрее справиться с последствиями непогоды и вернуть город к привычному ритму жизни.