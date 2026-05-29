Депутаты поздравили выпускников школы искусств в Химках

26 мая в Детской школе искусств имени А. Н. Верстовского в Химках прошел торжественный выпускной вечер. Годы репетиций, экзаменов и творческих побед остались у ребят позади, а впереди ждут новые горизонты и большие сцены.

Поздравить молодых талантов вместе с педагогами и родителями пришли муниципальные депутаты и члены партии «Единая Россия» Ирина Спирина и Наталья Каныгина.

«Для каждого выпускника этот день — важный рубеж. Вы прошли непростой, но удивительно красивый путь от первых нот до виртуозного исполнения сложнейших произведений. Мы искренне гордимся вашими успехами и верим, что тот культурный багаж, который вы получили в стенах родной школы, станет надежной опорой в вашей взрослой жизни. Желаю вам никогда не терять вдохновения и всегда стремиться к новым творческим вершинам!» — сказала Ирина Спирина.

Депутаты вместе с наставниками провели церемонию награждения. Лучшие выпускники, показавшие высокие результаты на протяжении учебы и достойно представившие Химки на региональных и всероссийских соревнованиях, получили почетные грамоты и памятные подарки. Праздник стал ярким финалом учебного года и сопровождался теплыми словами благодарности в адрес учителей, отдавших воспитанникам свою энергию и заботу.

«Детская школа искусств имени Верстовского становится для многих молодых людей не просто учебным заведением, а настоящим творческим домом. Здесь ребята раскрывают свой потенциал и делают первые шаги к тому, чтобы стать профессиональными музыкантами и деятелями культуры. Наша школа активно участвует в развитии творческого образования в округе и реализации программы „Культура малой родины“ партии „Единая Россия“, создавая все условия для воспитания одаренной молодежи», — отметила Наталья Каныгина.

Прием в детские школы искусств на новый учебный год продолжается в городском округе Химки. Основной набор продлится до 15 июня. Муниципальный депутат и директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская добавила, что для тех, кто не успел подать документы летом, предусмотрен дополнительный набор с 20 августа по 30 сентября. Записать ребенка в музыкальную, художественную, хоровую, хореографическую или театральную школу можно онлайн через областной и федеральный порталы госуслуг.