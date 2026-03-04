Депутаты поздравили воспитательницу из Можайска с 80-летним юбилеем

Председатель местного отделения Совета ветеранов, депутат Совета депутатов Можайского округа Нина Истратова 3 марта навестила Татьяну Михайловну Логинову в день ее 80-летнего юбилея. Педагог 45 лет отдала дошкольному образованию, из них около 35 лет руководила детским садом № 4.

Несколько поколений маленьких можайцев начинали свой путь с ее заботливых рук и мудрого руководства. Сейчас Татьяна Михайловна на заслуженном отдыхе, но продолжает участвовать в общественной жизни округа.

Юбиляр воспитала сына, сейчас радуется успехам внука и двоих правнуков.

Нина Истратова вручила Татьяне Михайловне цветы, подарки и поздравительные адреса от имени главы Можайского округа Дениса Мордвинцева и председателя Совета депутатов Лидии Афанасьевой. Она подчеркнула, что такие люди, как Татьяна Михайловна, — золотой фонд Можайской земли. Их уважение измеряется не громкими титулами, а вниманием к тем, кто своим ежедневным трудом создавал историю округа.