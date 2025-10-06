Депутаты поздравили с профессиональным праздником учителей в Воскресенске

Депутаты окружного совета и сторонники партии «Единая Россия» провели встречу с лучшими педагогами Воскресенска. Учителей поздравили с профессиональным праздником и вручили им заслуженные награды.

Педагоги Елена Никулина, Олеся Шидловская и Ирина Рябцева получили благодарственные письма из рук главы депутатского объединения «Единая Россия» в окружном совете Сергея Слепова. Он отметил, что День учителя является прекрасной возможностью выразить глубокую признательность людям, посвятившим себя благородному делу воспитания и образования подрастающего поколения.

«Ваш труд неоценим. Вы формируете будущее нашей страны, вкладывая в учеников не только знания, но и нравственные ориентиры, любовь к Родине, уважение к традициям», — подчеркнул Сергей Слепов.

Кроме того, Единый день приема педагогов прошел в местной общественной приемной партии. Учителя получили подробные разъяснения по всем интересующим их вопросам.