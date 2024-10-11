Депутаты поздравили фермера из Чехова с Днем работника сельского хозяйства

Накануне Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечают 13 октября, депутаты побывали в фермерском хозяйстве «Черный лис» в Чехове. Они вручили основателю предприятия Константину Коваленко благодарственное письмо.

Депутат и исполнительный секретарь чеховского отделения партии «Единая Россия» Константин Безрукавый и председатель совета сторонников партии в Чехове Елена Терник посетили крестьянское хозяйство «Черный лис». Они поздравили основателя фермы Константина Коваленко с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Константин Безрукавый вручил предпринимателю благодарственное письмо от главы городского округа Чехов Михаила Собакина.

«С благодарностью поздравляю каждого причастного ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Ваш труд необходим, и сельское хозяйство — одна из важнейших отраслей экономики нашей страны. Пусть вам сопутствует удача, крепкое здоровье и огромное счастье!» — поздравил Безрукавный.

Константин Коваленко рассказал, что ферму назвали в честь спасенного лисенка, который живет на ее территории. Сейчас на предприятии выпускают черный сыр, его окрашивают с помощью чернил каракатицы, которые вырабатывает тело моллюска.

Встречу с фермером организовали в рамках партийного проекта «Российское село», он направлен на поддержку аграриев и развитие сельских территорий.

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