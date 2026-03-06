Депутаты посетили заводы строительных материалов в Воскресенске

Депутаты Совета депутатов обсудили с генеральным директором Шатмуратом Гимрановым реализацию народной программы в сфере промышленности, перспективы развития завода и его участие в общественной жизни округа. Партийцы также пообщались с коллективом и познакомились с производством.

Воскресенский филиал «Завода Технофлекс» — предприятие полного цикла. Там выпускают битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции: рулонную гидроизоляцию, самоклеящиеся материалы, а также мастики.

На «Фабрике Николь-Пак» производят картонные гильзы и картонный профиль для упаковки. Сырье на 100% состоит из макулатуры, производство безотходное. У рабочих достойные условия труда и высокая заработная плата, отметили в компании.

«Никогласс» — ключевой поставщик стеклохолста для кровельных материалов. В Воскресенске запущена одна из самых мощных линий в отрасли производительностью до 200 млн квадратных метров в год. Там трудятся более 100 специалистов.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Сергей Слепов отметил, что компания демонстрирует уверенный рост и является примером внедрения передовых технологий и создания высококвалифицированных рабочих мест.

«Единая Россия» и правительство региона уделяют особое внимание развитию промышленности, а это важный пункт народной программы, добавил он.

В 2025 году экономика Подмосковья росла быстрее среднероссийских темпов благодаря промышленному сектору. Для предприятий в регионе предусмотрены меры поддержки. Компания «Николь-Пак» получила финансирование на обновление оборудования, а завод ЗПИ, входящий в корпорацию, — земельный участок в аренду без торгов с последующим выкупом.