Депутаты посетили стеклодувную мастерскую в Химках

22 мая в Химках представители городских структур и депутаты посетили стеклодувную мастерскую, где сочетаются традиционные ремесла и современные технологии. Гостям представили процесс создания изделий из стекла от расплава до готового продукта.

В городском округе Химки работает мастерская декоративного стекла, которая объединяет ручные методы и современное оборудование. Предприятие специализируется на создании художественных изделий и одновременно развивает социальные направления. Здесь трудятся женщины в декретном отпуске и пенсионеры, а также реализуются образовательные программы для посетителей.

Во время визита участникам показали полный цикл производства стеклянных изделий. Мастера продемонстрировали выдувание формы из расплавленной массы, дальнейшую обработку, окрашивание и роспись. Отдельные этапы выполняются с использованием фрезерных станков, что позволяет сочетать точность техники и ручную работу художников.

Представители МКУ «Малый бизнес», председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и депутат Руслан Шаипов ознакомились с работой предприятия и его социальными проектами. Особое внимание уделили поддержке предпринимателей, работающих в социальной сфере.



«Социальным предпринимателям мы помогаем с арендой, выделяем субсидии на развитие бизнеса, предоставляем гранты и возможность пройти обучение. Наша задача — дать доступ ко всем видам поддержки, чтобы проекты, полезные для жителей, могли расти и развиваться», отметил Руслан Шаипов.

По словам представителей предприятия, мастерская не только выпускает продукцию, но и сохраняет традиции декоративно-прикладного искусства. Здесь собрана коллекция стеклянных украшений, включая редкие экспонаты XIX века. После экскурсий многие посетители пробуют себя в росписи и проявляют интерес к профессии стеклодува.