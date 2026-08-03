Депутаты посетили патриотическую лекцию в Химках

В Химках в школе № 29 прошел открытый урок, приуроченный к памятной дате — полному освобождению территории РСФСР от немецко‑фашистских захватчиков. В мероприятии вместе с педагогами и родителями приняли участие муниципальные депутаты.

Юные химчане с учителями и родителями вспоминали тех, кто отстоял страну в тяжелые годы войны. Среди почетных гостей встречи — муниципальные депутаты Наталья Каныгина и Ирина Спирина.

«Для нас важно, чтобы дети не просто запоминали даты, а чувствовали сопричастность к подвигу. Сегодня мы не ограничились теорией: после лекции ребята вышли на плац, чтобы принять участие в легендарной игре „Зарница“. Такие мероприятия помогают сплотить коллектив, проявить лидерские качества и, самое главное, понять, что защита Родины — это командный труд, требующий дисциплины и смелости», — отметила Наталья Каныгина.

В просветительской части программы участникам рассказали о переломном 1944 году, вошедшем в историю как год «десяти сталинских ударов»: именно тогда благодаря серии масштабных наступательных операций Красная Армия полностью освободила территорию РСФСР — от Заполярья и Карелии до Крыма и Ленинградской области.

«Преемственность поколений особенно остро ощущается сейчас, когда наши бойцы в зоне специальной военной операции проявляют ту же отвагу и верность долгу, что и освободители в сорок четвертом. Современные герои СВО защищают те же ценности — право нашей страны на суверенитет и безопасное будущее», — подчеркнул муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Лекция продолжила цикл патриотических мероприятий, реализуемых в Химках. Как отметила муниципальный депутат Инна Монастырская, такая работа помогает сохранять историческую память и укреплять традиционные ценности в обществе.