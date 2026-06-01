Депутаты посетили детское отделение больницы в Балашихе

1 июня в Балашихинской больнице юные пациенты получили подарки ко Дню защиты детей. Депутаты и врачи пополнили «Добрую комнату» наборами для игр и творчества.

В стационаре Балашихинской больницы в Международный день защиты детей прошла акция поддержки маленьких пациентов. Депутаты Московской областной Думы, муниципальные депутаты и руководство медучреждения посетили отделения и передали детям книги, раскраски, настольные игры и материалы для творчества. Отдельное внимание уделили обновлению пространства «Добрая комната», где дети могут проводить время во время лечения.

В акции приняли участие депутаты Московской областной думы Тарас Ефимов, депутат Совета депутатов Балашихи Николай Говричев, депутат Совета депутатов Богородского городского округа Ольга Попова, а также главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова. Участники осмотрели игровые зоны и обсудили, как сделать пребывание детей в больнице более комфортным.

Тарас Ефимов отметил, что такие пространства уже несколько лет работают в медицинских учреждениях региона и помогают детям легче переносить лечение.

«Мы посмотрели, как организована „Добрая комната“, и дополнили ее новыми книгами и играми. Важно, чтобы у детей даже в больнице оставалось больше поводов для радости и общения», — сказал он.

Отдельно подчеркивалась роль акции «Коробка храбрости», в рамках которой собираются подарки для юных пациентов. Игрушки и наборы передают в больницы, чтобы поддержать детей во время процедур и лечения.

«Мы поздравили ребят с праздником и передали подарки, собранные в рамках акции „Коробка храбрости“. Они помогают детям легче проходить лечение и создают добрую атмосферу в отделениях», — сказал Николай Говричев.

Акция проводится с 2012 года и направлена на поддержку детей, находящихся на лечении в медицинских учреждениях.