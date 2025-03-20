Депутаты помогли приюту для бездомных животных в Богородском округе

Регулярная помощь депутатов Богородского округа Ольги Поповой и Павла Волнова приюту для бездомных животных в Ногинске стала доброй традицией. В рамках партийного проекта «Защита животного мира» они вместе с волонтерами посещают приют ежемесячно, оказывая необходимую поддержку.

На этот раз депутаты привезли сухой и влажный корм, специальные пеленки для собак, поводки и другие предметы первой необходимости. В настоящее время в учреждении содержится более 450 животных за которыми круглосуточно ухаживают сотрудники и волонтеры. Это крупнейший подобный приют в Московской области.

Учреждение работает по системе ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Выпуск) и также помогает нуждающимся животным в меру своих возможностей. Депутаты пообщались с работниками, уточнив, какая именно помощь требуется в данный момент. Ранее, в минувшую субботу, молодогвардейцы откликнулись на просьбу о помощи и приехали в приют. Ребята не только привезли корм и убрались в вольерах, но и пообщались с собаками, погуляли и поиграли с ними.

«Каждый может внести свой вклад! Даже небольшая помощь — это уже огромный шаг к спасению жизней наших четвероногих друзей. Если у вас есть возможность и желание сделать мир чуточку лучше, присоединяйтесь. Ваше участие — это не просто помощь, это шанс подарить животным надежду на счастливую жизнь», — отметила Ольга Попова.