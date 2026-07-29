Депутаты Подольска подвели итоги работы за 2025 год

В округе состоялось 14‑е заседание совета депутатов под председательством Игоря Науменкова. В мероприятии также участие принял первый заместитель руководителя муниципалитета Владимир Кравцов.

Депутаты рассмотрели 18 вопросов повестки дня. Ключевое внимание было уделено отчетам о деятельности главы Подольска Григория Артамонова, совета депутатов и Контрольно‑счетной палаты за 2025 год.

о итогам обсуждения работа органов власти признана удовлетворительной: все плановые показатели выполнены в полном объеме. Среди принятых решений — социально значимые: скорректированы меры стимулирования, направленные на привлечение медицинских работников в учреждения здравоохранения. Теперь эндокринологи, анестезиологи-реаниматологи и акушеры будут получать дополнительные выплаты из бюджета округа.

Все решения приняты в интересах жителей. Совет депутатов продолжает системную работу по развитию муниципалитета.