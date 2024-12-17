Депутаты подарили электропечь клубу «Активное долголетие» в Ногинске

Депутаты фракции «Единая Россия» Совета депутатов Богородского округа Ольга Попова и Павел Волнов приехали к участникам проекта «Активное долголетие», чтобы подарить электрическую печь. С такой просьбой к ним обратились на одном из депутатских приемов члены клуба. Оборудование необходимо для проведения кулинарных мастер-классов.

«Мы всегда с радостью приходим в гости в клуб „Активное долголетие“. Зачастую после выхода на пенсию наваливаются болезни, хандра. Ритм жизни меняется, общения и социальной активности становится меньше. Но можно посмотреть на это по-другому: ушёл на пенсию — открывается столько перспектив! Хочешь пой, танцуй, делай то, на что не хватало времени. Именно так и поступают участники клуба. Надеюсь, в ближайшее время мы встретимся, чтобы напечь вкусные рождественские пироги. Желаю всем крепкого здоровья и активного долголетия!» — рассказала депутат Богородского городского округа Ольга Попова.

Проект «Активное долголетие» активно развивается в Богородском округе. На сегодняшний день его участниками стали почти 10 тысяч человек, а с января 2024 года к проекту присоединились еще около 1500 новых участников.