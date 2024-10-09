Депутаты передали расходные материалы в медучреждения Богородского округа

Одноразовые материалы для пациентов стационара Ногинской больницы передали представители депутатского корпуса в Богородском округе. Также они пообщались с руководителями учреждений здравоохранения.

Встреча прошла в стационаре № 2 больницы Ногинска. С руководителем учреждения встретился муниципальный депутат Сергей Жулябин.

На мероприятии обсудили актуальные вопросы сферы здравоохранения и условия работы медиков. Также народный избранник передал простыни, бумажные полотенца, антисептические салфетки, контейнеры и другие расходные материалы для пациентов стационара.

Отметим, что встреча прошла в рамках реализации проекта «Здоровое будущее». Он направлен на содействие в реализации госполитики в сфере охраны здоровья жителей.

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